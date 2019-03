Obermieming – Am Dienstag kurz vor 23 Uhr machte sich ein 21-Jähriger mit dem Motorrad eines Freundes zu einer Spritztour auf. Der Österreicher fuhr mit der Maschine, die nicht für den Verkehr zugelassen war, auf der B189 in westliche Richtung. In Obermieming kam er plötzlich über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Einzäunung.

Der 21-Jährige trug keinen Helm. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. (TT.com)