Betrunkener stürzte in Innsbruck aus erstem Stock von Fenstersims

Innsbruck – Ein böses Ende nahm eine ausgedehnte Zechtour am Faschingsdienstag für einen 19-jährigen Deutschen: Er landete nach einem Fluchtversuch auf einem Fenstersims im ersten Stock und stürzte vor den Augen mehrerer Zeugen in die Tiefe.

Zuvor hatte sich der stark alkoholisierte Deutsche gegen 18.50 Uhr in ein Gebäude in Innsbruck geschlichen, in dem eine private Faschingsfeier abgehalten wurde. Als er wenig später beim Urinieren mitten auf einem Gang erwischt und zur Rede gestellt wurde, lief er davon. Der Bursche warf sich auf seiner Flucht gegen insgesamt fünf versperrte Türen, wovon zwei beschädigt wurden. Schließlich gelangte er in einen unversperrten Raum im ersten Stock des Gebäudes.

Dort öffnete der 19-Jährige das Fenster und kletterte von dort aus auf den Fenstersims. Vor den Augen von mehreren Passanten taumelte er an der Fassade entlang ehe er den Halt verlor und auf den Asphalt stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Nach der ärztlichen Versorgung in der Klinik in Innsbruck wurde der Mann vorerst festgenommen. Er darf sich auf eine Anzeige gefasst machen. (TT.com)