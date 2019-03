Stromausfall: Zugspitzbahn ab Freitag wieder in Betrieb

Ehrwald – Ein Stromausfall hat am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr die Zugspitzbahn in Ehrwald zum Stehen gebracht. Ein umgestürzter Baum war in der Umgebung in die Stromleitung gefallen. Aus Sicherheitsgründen ist es zu einem sofortigen Stopp gekommen, sagte Zugspitzbahn-Chef Franz Dengg am Abend zur TT. Durch das starke Bremsen sprang das Zugseil der Bahn anschließend aus der Führung. Die Bahn steht seither still.

In den Gondeln befanden sich 82 Personen. Sie konnten unverletzt geborgen werden.

„Alle Bahngäste wurden bis 20.03 Uhr reibungslos evakuiert“, berichtete Dengg. Sie wurden mit einer Bergegondel zunächst nach und nach bergwärts gebracht. Mit der bayerischen Bergbahn kamen sie von der Bergstation aus ins Tal und von dort mit Bussen zurück nach Ehrwald. Der Großteil der Gäste hätte den ungewöhnlichen Einsatz „sportlich genommen“, so Dengg. Am Donnerstag blieb die Zugspitzbahn auf Ehrwalder Seite geschlossen, ab Freitag wird der normale Betrieb wieder aufgenommen: „Heute Vormittag sind wir mit den Reparaturen fertig geworden. Am Nachmittag folgt noch eine technische Revision“, so Dengg. (TT.com)