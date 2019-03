Auto überschlug sich auf Möserer Straße: Lenker schwer verletzt

Telfs – Am Mittwochabend überschlug sich ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Möserer Straße in Telfs. Dem Österreicher war nach eigenen Angaben ein Bus entgegen gekommen, der sehr weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Er habe versucht auszuweichen, so der Autofahrer.

Dabei kam sein Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. (TT.com)