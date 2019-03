Neunjährige bei Kollision im Kühtai verletzt

Imst – In der Klinik Innsbruck endete ein Skikurs am Donnerstag für eine Neunjährige. Gegen 11 Uhr war die Deutsche im Skigebiet Kühtai als letzte in ihrer Skischulgruppe auf einer roten Abfahrt unterwegs. Dabei kollidierte sie mit einem Snowboarder aus Belgien, beide stürzten. Das Mädchen blieb kurz bewusstlos liegen. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde sie zu einem Arzt und anschließend in die Klinik gebracht.

Wie schwer die Neunjährige tatsächlich verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht mit Sicherheit sagen. Fest stand jedoch, dass sie eine Gehirnerschütterung und Prellungen erlitt. Der Belgier hingegen blieb unverletzt. (TT.com)