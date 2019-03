Großbrand in Breitenbach: Schlafender Bewohner aus Haus gerettet

Breitenbach – Zu einem Großbrand kam es in der Nacht auf Freitag in einem Mehrparteienhaus in Breitenbach am Inn. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 0.40 Uhr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ein Bewohner hatte bis dahin nichts von dem Feuer mitbekommen. Er wurde von den Feuerwehrleuten schlafend in seiner Wohnung vorgefunden. Der Mann wurde von den Einsatzkräften aus dem Haus begleitet. Die übrigen Bewohner hatten bereits rechtzeitig das Haus verlassen. Niemand wurde verletzt.

Der Brand konnte gegen 4 Uhr früh unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden. Rund 100 Feuerwehrleute mit 17 Fahrzeugen kämpften gegen das Feuer. Die Brandursache war vorerst unklar, die Ermittlungen sind diesbezüglich im Laufen. (TT.com)