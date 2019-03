31-Jähriger schlug in Imst Autofahrer Schneidezahn aus

Imst – Am Donnerstagabend ist in Imst ein 31-Jähriger Belgier nach Handgreiflichkeiten mit einem Autofahrer wegen Körperverletzung angezeigt worden. Da der Belgier telefonierend in einer Einfahrt stand, wurde er von einem vorbeikommenden 38-jährigen Autolenker angehupt. Kurz darauf kam es zu einem zweiten Zusammentreffen der beiden. Als der Autofahrer an einer Kreuzung anhielt, kam der Belgier auf ihn zu und begann zu randalieren.

Der 31-Jährige schlug zuerst gegen das Fahrzeug, öffnete danach die Tür des Wagens und schrie den Lenker an. Dann versetzte er dem Fahrer mit der Faust einen Schlag ins Gesicht. Dabei schlug er diesem einen Schneidezahn aus. Der Täter flüchtete, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei ausfindig gemacht werden. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)