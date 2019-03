25-Jährige auf Parkplatz in Sölden von Auto erfasst und schwer verletzt

Beim Beladen ihres Kofferraumes am Parkplatz der Giggijoch Bahn in Sölden wurde am Freitag eine 25-jährige Belgierin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Frau hatte beim Schließen der Heckklappe einen Schritt zurück gemacht und war mit dem rechten Unterschenkel unter das linke Hinterrad des vorbeifahrenden Autos geraten. Die Frau wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung zum diensthabenden Arzt in Sölden gebracht. (TT.com)