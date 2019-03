Natters – Nach einem schweren Forstunfall landete am Samstag ein 54-jähriger Österreicher in der Innsbrucker Klinik: Der Mann hatte sich bei Waldarbeiten in Natters gegen 10.25 Uhr aus Versehen mit der Motorsäge in den Oberschenkel geschnitten. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls laut Polizei keine entsprechende Schutzkleidung.

Nach der Erstversorgung wurde der 54-Jährige in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt. (TT.com)