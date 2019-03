Telfs – In der Saglstraße in Telfs kam es am Sonntag gegen 16.50 Uhr im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Moped. Die 16-jährige Lenkerin des Zweirades kam in der Folge zu Sturz. Das einheimische Mädchen und die gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei verletzt, der Grad war zunächst unbekannt.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungssanitäter wurden die beiden Jugendlichen in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT)