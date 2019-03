Sturm schleuderte Wellblech umher: Haus in Söll schwer beschädigt

Söll – Schwere Schäden richtete ein Sturm am späten Sonntagabend an einem Haus in Söll an. Gegen 23 Uhr wurde eine rund 30 Quadratmeter große Wellblechabdeckung von einem Holzstapel gegen das Dach des Wohnhauses geschleudert. Dabei wurden der Balkon, die Vordachkonstruktion sowie die Dacheindeckung schwer beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. (TT.com)