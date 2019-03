30 Feuerwehrleute mussten in Debant zu Küchenbrand anrücken

Debant – Brandalarm gab es am Montag gegen 15 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Debant. Sofort rückten 30 Feuerwehrmänner aus Lienz und Nussdorf-Debant mit sechs Fahrzeugen an, um den Brand, der im Küchenbereich einer Wohnung ausgebrochen war, zu löschen.

Unter schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute in die Wohnung vordringen und das Feuer löschen. Die gesamte Kücheneinrichtung wurde beschädigt, eine Schadenssumme ist ebenso wie die Brandursache noch nicht unbekannt. Die Ermittlungen sind im Laufen, verletzt wurde niemand. (TT.com)