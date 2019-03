Höfen – Ein einjähriger Bub wurde am Mittwoch in Höfen beim Baden vom heißen Wasser verbrüht. Die 32-Jährige Mutter setzte das Kleinkind in das Waschbecken im Badezimmer, während sie ihre dreijährige Tochter in der Dusche wusch. Unbemerkt drehte der Bub dabei das heiße Wasser im Waschbecken auf.

Obwohl die Mutter den Vorfall sofort bemerkte und ihren Sohn aus dem Waschbecken nahm, erlitt das Kind Verbrühungen unbestimmten Grades. (TT.com)