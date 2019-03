65-jährige Fußgängerin in Steyr nach Kollision mit Auto verstorben

Steyr – Eine 65-jährige Fußgängerin ist nach einer Kollision mit einem Auto in Steyr in der Nacht auf Samstag verstorben. Die Frau war Freitagnachmittag beim Überqueren der Siemensstraße von einem Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Die Rettung brachte sie in das LKH Steyr, wo die 65-Jährige an den Folgen des Zusammenstoßes verstarb, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag. (APA)