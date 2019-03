Zwei betrunkene Radfahrer bei Unfällen in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Im wahrsten Sinn des Wortes sturzbetrunken waren zwei Radfahrer, die in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck ihr Fahrrad nicht mehr unter Kontrolle hatten und sich bei schweren Unfällen verletzten. Zum ersten Mal musste die Rettung gegen 1.30 Uhr zur Höttinger Auffahrt ausrücken. Dort war ein 19-jähriger Einheimischer stark betrunken mit seinem E-Bike die Höttinger Auffahrt hinuntergefahren und in einer Rechtskurve gegen eine Gehsteigkante geraten. Er stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf und der linken Hand zu. Nach der Erstversorgung wurde er in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Keine Stunde später stürzte die nächste Radfahrerin, diesmal im Stadtteil Pradl. Sie war gegen 2.20 Uhr ohne Fremdverschulden zu Sturz gekommen, vermutlich unter dem Einfluss von zuviel Alkohol. Auch diese Verkehrsteilnehmerin zog sich eine stark blutende Wunde am Kopf zu. Die Rettung lieferte die verletzte Österreicherin in die Klinik ein. (TT.com)