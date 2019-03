Schneewechte brach im Sellrain ab: Frau stürzte in den Tod

St. Sigmund im Sellrain – Eine Frau ist am Dienstag bei St. Sigmund im Sellraintal in den nördlichen Stubaier Alpen in Tirol beim Bruch einer Schneewechte ums Leben gekommen. Die Wintersportlerin dürfte laut ersten Informationen der Polizei gemeinsam mit der Wechte mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt sein. Näheres zum Unfallhergang und zur Identität der Verstorbenen lag zunächst nicht vor. (APA)