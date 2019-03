Endgültige Entwarnung nach tagelangem Brand bei Houston

Houston – Nach dem tagelangen Brand in einem Tanklager für Ölprodukte in der Nähe von Houston (Texas) haben die Behörden Entwarnung gegeben. Die kleine Stadt Deer Park südöstlich von Houston, wo die betroffene Anlage steht, informierte ihre Bewohner am Donnerstag darüber, dass sie wieder ins Freie gehen könnten. In der Stadt leben gut 30.000 Menschen.

Nach dem tagelangen Feuer in dem Tanklager waren dort erhöhte Benzol-Werte gemessen worden und die Behörden hatten die Menschen dazu aufgerufen, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Bei längerem Einatmen wirkt Benzol als starkes Gift, das zu Schwindel, Erbrechen und Bewusstlosigkeit führen kann.

Brand ließ sich über Tage nicht eindämmen

Auf der Anlage der Firma Intercontinental Terminals Company hatte am Sonntag einer von mehreren Tanks, befüllt mit Öl-und Gasprodukten, Feuer gefangen. Das Feuer breitete sich auf weitere Tanks aus und ließ sich über Tage nicht eindämmen. Es bildeten sich riesige schwarze Rauchwolken über dem Gelände. Erst am Mittwoch war es Feuerwehrleuten gelungen, den Brand zu löschen.

Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, die gemessenen Benzol-Werte stellten keine unmittelbare Gefahr dar. Die Vorkehrungen seien aus besonderer Vorsicht getroffen worden. (APA/dpa)