Fliegerbombe in Wörgl entdeckt: Alle Gebäude im Umkreis evakuiert

In der Ladestraße – in der sich mehrere Wohnblocks befinden – wurde die Fliegerbombe bei Grabungsarbeiten gefunden. Der Entminungsdienst reist aus Wien an, weshalb sich die evakuierten Personen in Geduld üben müssen.