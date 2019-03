Fliegerbombe in Wörgl entdeckt: Dicht besiedeltes Gebiet evakuiert

Wörgl – Gegen 15.50 Uhr wurde am Mittwoch in der Ladestraße in Wörgl bei Grabungsarbeiten auf einer Baustelle eine Fliegerbombe entdeckt. Wie die Polizei Wörgl gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online erklärte, wurde das dicht besiedelte Gebiet – entlang der Straße befinden sich vor allem Wohnblocks – im Umkreis von mindestens 100 Metern um die Fundstelle evakuiert. Der Entminungsdienst rückte an, um das explosive Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen.

Mehr dazu war vorerst noch nicht in Erfahrung zu bringen. (TT.com)

- Zoom.Tirol