Wintersportler in Söll und Sölden bei Skiunfällen verletzt

Söll, Sölden – Für drei Skifahrer endete der Tag auf Tirols Pisten am Freitag im Krankenhaus.

In Söll stürzte ein 61-Jähriger gegen 13 Uhr bei einer Abfahrt in der Skiwelt Wilder Kaiser. Der Deutsche blieb kurz bewusstlos liegen. Nach der Versorgung durch die Pistenrettung wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber nach Innsbruck geflogen und in die Klinik eingeliefert.

Ebenfalls schwer verletzt wurde eine 69-Jährige in Sölden. Die Britin war gegen 15.30 Uhr beim Ausstieg der achter Sesselbahn Giggijoch von einem Unbekannten von hinten angefahren worden. Die Skifahrerin stürzte und blieb schwer verletzt liegen. Der andere Wintersportler verließ den Unfallort, ohne Erste Hilfe zu leisten oder seine Daten zu hinterlassen. Die 69-Jähriger wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus in Zams gebracht.

Am Tiefenbach Gletscher kollidierten bereits am Vormittag zwei Skifahrer. Der 46-Jährige und die 54-Jährige stürzten. Während der Russe unverletzt blieb, zog sich die Polib Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Medalp nach Imst geflogen. (TT.com)