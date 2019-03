Arbeiter stürzte auf Baustelle in Hinterthiersee rund drei Meter ab

Ein 59-Jähriger arbeitete am Donnerstagnachmittag am Dach einer Baustelle in Hinterthiersee. Der Mann bereitete Betonierungsarbeiten vor. Er stieg gerade auf eine Leiter, als diese plötzlich unter seinen Füßen wegrutschte. Der Arbeiter stürzte aus etwa 2,80 Metern in das darunterliegende Stockwerk ab. Der 59-Jährige wurde mit Verdacht auf mehrere Frakturen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)