Mindestens 20 Menschen verbrannten in Bus in Peru

Lima – Bei einem Brand in einem Bus in Peru sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Der Doppeldecker brannte in einem Busbahnhof in Lima aus.

Rund ein Dutzend weitere Menschen wurden verletzt. Die meisten Menschen starben im Oberdeck des Busses, wo sie von den Flammen eingeschlossen wurden.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Brand durch einen Kurzschluss in dem Bus ausgelöst, der vom Bahnhof Fiori im nördlichen Stadtbezirk San Martín de Porres in die Stadt Chiclayo im Norden Perus fahren sollte.