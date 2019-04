Reutte – In Reutte kam es am Montagnachmittag zur Kollision zwischen einem Linienbus und einer Radfahrerin. Zu dem Zusammenstoß kam es laut Polizei gegen 14 Uhr an einer Kreuzung beim Schulzentrum. Demnach fuhren die 22-jährige Radlerin und der 49-jährige Buslenker gleichzeitig in eine Kreuzung ein, die Kroatin wurde auf dem Radweg vom Bus erfasst und kam zu Sturz.

Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)