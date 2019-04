51-Jähriger in Obertilliach von Baum überrollt und schwer verletzt

Obertilliach – Nach einem schweren Forstunfall am Dienstag in Obertilliach musste ein 51-jähriger Mann in der Intensivstation aufgenommen werden. Der Einheimische war kurz vor Mittag in einem steilen Waldstück alleine mit Holzarbeiten beschäftigt, als ein von ihm geschnittener Baum ins Rollen geriet und den Mann überwältigte.

Der schwer verletzte Tiroler konnte seine Mutter telefonisch verständigen und sich zur naheliegenden Gemeindestraße schleppen, wo ihn seine Ehefrau abholte. Auf dem Weg zum Arzt in Sillian verschlechterte sich der Zustand des Verletzten jedoch derart, dass die Frau die Leitstelle Tirol alarmierte. Der 51-Jährige wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen. Er erlitt laut Polizei mehrere Rissquetschwunden, Gesichtsfrakturen und eine schwere Gehirnerschütterung. (TT.com)