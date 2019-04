Kleinkind in Stumm von Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt

Stumm – Ein einjähriges Kind wurde am Dienstag bei einem Unfall in Stumm lebensgefährlich verletzt. Zu dem tragischen Unglück kam es am Nachmittag an einer Hauseinfahrt. Ein 75-jähriger Mann wollte mit dem Auto von der Einfahrt auf die Gemeindestraße fahren, hielt dabei kurz an und unterhielt sich über die geöffnete Beifahrerseite mit seinem Bruder (72).

Als er wieder losfuhr bemerkte der Lenker plötzlich ein Ruckeln. Er hatte übersehen, dass der Enkel seines Bruders offenbar unbemerkt vors Auto gelaufen war und das Kind überfahren. Der Einjährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)