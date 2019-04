Langläufer brach in Tannheim in See ein: Rettung in letzter Minute

Tannheim – Großes Glück hatte am Dienstag ein 68-jähriger Langläufer im Tannheimer Tal. Der Deutsche, der allein unterwegs war, wollte gegen 15.30 Uhr mit seinen Langlaufskiern den zugefrorenen Vilsalpsee überqueren. Er lief vom Nordufer aus etwa einen halben Kilometer weit über die geschlossene Eisdecke in Richtung Ostufer. Als der Mann noch knappe zehn Meter vom Ufer entfernt war, gab das Eis plötzlich nach und der Langläufer brach in den See ein.

Ein zufällig vorbeikommender Mountainbiker (64) hörte die Hilferufe und setzte die Rettungskette in Gang. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern (48 und 21) und mithilfe eines Gartenschlauches gelang es den drei couragierten Männern, den schon zur Gänze im Eis eingebrochenen Mann zu sichern und nach Zerschlagen des Eises ans Ufer zu ziehen. Dort zogen sie ihm die Skier aus und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde stark unterkühlt mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Immenstadt im Allgäu geflogen. (TT.com)