64-Jährige Radfahrerin in Innsbruck von Auto gestreift und verletzt

Eine 64-jährige Radfahrerin wurde am Dienstag bei einem Unfall in Innsbruck verletzt. Die Frau wollte gegen 17.30 Uhr von der Reichenauerstraße in die Prinz-Eugen-Straße einbiegen. Dabei wurde sie von einer 51-jährigen Autofahrerin gestreift, die beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts gekommen war. Die Radfahrerin stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht. (TT.com)