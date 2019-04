Suche nach 25-Jährigem in Brandenberg geht heute weiter

Brandenberg – Seit Freitag läuft in Brandenberg eine großangelegte Suchaktion nach einem 25-Jährigen. Dieser ist seit Donnerstagnachmittag abgängig. Gegen 14 Uhr hatte der Ungar seiner Arbeitskollegin gesagt, dass er zur Kaiserklamm fahren wollte. Als er am Abend nicht zurück war, alarmierte die Frau in der Nacht schließlich die Polizei.

Um 6 Uhr früh wurde die Suche gestartet. Der Wagen des Ungarn war auf dem Parkplatz des Kaiserhauses geparkt. Möglicherweise ist der 25-Jährige zu einer Bergtour aufgebrochen. An der Suche waren 25 Mann der Bergrettung Kramsach, Alpinpolizei, zwei Hundeführer und der Polizeihubschrauber beteiligt. Auch eine Drohne war im Einsatz. Am Freitagabend war die Suche laut Polizei ohne Ergebnis abgebrochen worden – sie wurde am Samstag in der Früh fortgesetzt. (TT.com)