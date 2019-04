55-Jähriger in Kufstein nach Sturz über Kellerstiege gestorben

Beim Sturz über eine Kellerstiege in Kufstein wurde ein 55-jähriger Österreicher am Freitag in der Früh so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Ein Nachbar hatte den Mann gegen 4.15 Uhr am Ende der Treppe gefunden und die Rettung gerufen. Für den 55-Jährigen kam die Hilfe jedoch zu spät. Eine Obduktion wurde angeordnet. (TT.com)