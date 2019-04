Polizei sucht Ersthelfer: Skifahrer am Penken lebensgefährlich verletzt

Zell – Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 51-jährige polnischer Skifahrer am Samstag um 11.35 Uhr in die Klinik Innsbruck geflogen werden, nachdem er auf der Panoramaabfahrt (Piste 66) im Skigebiet Horberg am Penken im Zillertal zu Sturz gekommen war. Laut Polizei leistete eine Gruppe Einheimischer, die vermutlich aus Kaltenbach stammten, Erste Hilfe. Für die Ermittlungen ist es von großer Bedeutung, dass sich die Betroffenen bei der Polizeiinspektion Zell am Ziller melden (Tel. 059133/7257), weil sich die Ermittler Informationen zum Unfallhergang erhoffen. Auch sonstige Zeugen werden gebeten, sich zu melden. (TT.com)