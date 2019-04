Geisterfahrer auf der Brennerautobahn bei Innsbruck gestoppt

Innsbruck – Geisterfahrt auf der Brennerautobahn am Sonntagabend: Gegen 20.34 Uhr fuhr ein 47-Jähriger auf der A13 auf der Fahrspur in Richtung Italien in die falsche Richtung. Der Bulgare, der in Tirol lebt, wurde nach einer acht Kilometer langen Geisterfahrt von einer Polizeistreife an der Ausfahrt Innsbruck-Süd gestoppt.

Verletzt wurde niemand, es sei auch kein Sachschaden entstanden. Das Auto des 47-Jährigen wurde von einem Abschleppdienst von der Autobahn entfernt.

Der Lenker war laut Polizei offensichtlich stark betrunken. Der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen. Es folgt eine Anzeige wegen fahrlässiger Gemeingefährdung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. (TT.com)