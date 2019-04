Massenkollision auf Bundesstraße in Wörgl: Drei Verletzte

Wörgl – Wegen einer Massenkollision mit drei Verletzten musste die B 170 in Wörgl am Montagmorgen für fast zwei Stunden gesperrt werden. Beteiligt an dem Unfall waren fünf Autos, drei der Lenker wurden leicht verletzt in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Bruckhäusl war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz.

Ein 63-jähriger Slowake war gegen 6.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Hopfgarten im Brixental unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er vorne links in den entgegenkommenden Wagen eines 33-jährigen Einheimischen. Daraufhin stieß der Slowake auch noch frontal mit einem weiteren 22 Jahre alten Einheimischen zusammen, der ebenfalls auf der Gegenfahrbahn unterwegs war.

Dessen Auto wurde dadurch wiederum auf die gegenüberliegende Spur geschleudert und prallte gegen den in Richtung Hopfgarten fahrenden Wagen eines 40-jährigen Einheimischen. Schließlich schleuderte der Wagen des 63-Jährigen, der die Kollision ins Rollen brachte, in der Fahrbahnmitte weiter und streifte noch den in Richtung Wörgl fahrenden Wagen eines 29-jährigen Einheimischen.

Die Autos wurden schwer beschädigt. - ZOOM.TIROL

Durch den Aufprall wurden der 63-jährige Slowake sowie die 33 bzw. 22 Jahre alten Einheimischen leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Kufstein. Die Autos wurden zum Teil schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße von 6.35 Uhr bis 8.20 Uhr gesperrt. (TT.com)