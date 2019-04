Lkw touchierte Radlerin bei Kreuzung in Innsbruck

Innsbruck – In die Klinik Innsbruck musste am Montagvormittag eine 44-jährige Radlerin eingeliefert werden. Die Einheimische war im Kreuzungsbereich Claudiastraße/Siebererstraße von einem Lkw touchiert worden.

Gegen 9.20 Uhr fuhr die 44-Jährige mit ihrem Rad auf der Claudiastraße in Richtung Süden. Der Lkw-Lenker war gleichzeitig auf der Siebererstraße in Richtung Osten unterwegs und blieb bei der Haltelinie bzw. Stop-Tafel stehen. Als sich die Frau der Kreuzung näherte, beschleunigte sie. Genau in dem Moment, als sie an dem Lkw vorbeifahren wollte, fuhr dieser an und brachte sie zu Sturz. Dabei zog sich die Radlerin Verletzungen unbestimmten Grades zu. (TT.com)