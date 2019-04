Sieben ausgebüxte Kälber in Niederbreitenbach aus Bach gerettet

Niederbreitenbach – Es war kurz nach 17 Uhr, als die Leitstelle Tirol am Montagnachmittag eine „Tierrettung in einem Gewässer“ vermeldete. Da waren die Feuerwehren Niederbreitenbach, Oberlangkampfen und Kirchbichl bereits im Einsatz, um elf ausgebüxte Kälber wieder einzufangen. Während vier von ihnen im Trockenen gefunden werden konnten, musste der Rest aus einem Bach gerettet werden.

Der Einsatz dauerte runde eine Stunde. - ZOOM.Tirol

Die Tiere waren zuvor einem Bauern in Angerberg „entflohen“ und machten sich auf ins mehr als sechs Kilometer entfernte Niederbreitenbach. Im Ortstteil Dornau waren die Kälber schließlich einem Passanten aufgefallen, der sogleich Alarm schlug. Die Feuerwehren und Wasserrettung rückten mit einer 80-köpfigen Mannschaft an, um die jungen Kühe kurz vor der Mündung in den Inn aus dem Bach zu „fischen“. Eines der Kälber war sogar kurzzeitig im Inn geschwommen, wie Martin Embacher, Kommandant der Feuerwehr Kirchbichl, der Tiroler Tageszeitung Online erzählte.

Nach etwa einer Stunde waren die erschöpften Rinder wieder an Land und wurden in Hängern zurück nach Hause gebracht. Ihren Ausflug haben sie unversehrt überstanden. (TT.com)

Nach der Rettung wurden sie in Anhängern zurück nach Angerberg transportiert. - ZOOM.Tirol