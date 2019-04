Brett brach durch: Bauarbeiter bei Absturz in Hall verletzt

Hall i.T. – Bei einem Arbeitsunfall in Hall wurde am Mittwoch ein 61-jähriger Bauarbeiter verletzt. Der Deutsche hielt sich kurz vor Mittag auf einem Baugerüst auf, als das Holzbrett, auf dem er stand, plötzlich in der Mitte durchbrach. Er stürzte aus etwa dreieinhalb Metern in die Tiefe und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Der 61-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Hall geborgen und von der Rettung ins Landeskrankenhaus eingeliefert. Die Erhebungen zur Unfallursache laufen. (TT.com)