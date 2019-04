Bei Überholmanöver auf Auto gestürzt: 81-jährige Radlerin schwer verletzt

Innsbruck – Schwere Verletzungen zog sich eine 81-jährige Radlerin am frühen Donnerstagnachmittag in Innsbruck zu. Die Einheimische war gegen 13.20 Uhr auf dem Innrain in westliche Richtung unterwegs, als eine 73-jährige Autofahrerin sie überholte. Dabei stürzte die Frau plötzlich auf den Wagen der Deutschen und fiel auf die Straße. (TT.com)