Fußgängerin flüchtete nach Kollision in Pradl: Zeugen gesucht

Innsbruck — Einen ungewöhnlichen Zeugenaufruf meldete am Donnerstag die Innsbrucker Polizei: Nachdem im Stadtteil Pradl eine Fußgängerin angefahren wurde, verließ sie fluchtartig den Unfallort. Da die Frau durch die Luft geschleudert wurde und auf der Straße zu liegen kam, dürfte sie zumindest leicht verletzt sein.

Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 12.30 Uhr im Kreuzungsbereich Burgenlandstraße/Köldererstraße. Ein 47-jähriger Lenker war auf der Burgenlandstraße in westliche Richtung unterwegs, als die Unbekannte plötzlich von der Köldererstraße über den Schutzweg in Richtung Schullernstraße lief. Nach dem Aufprall eilte eine zufällig anwesende Rettungsbesatzung zu der am Boden liegenden Frau, um Erste Hilfe zu leisten. Diese gab jedoch an, dass alles in Ordnung und sie nicht verletzt sei. Daraufhin stand sie auf und verschwand fluchtartig in Richtung Schullernstraße.

Die Fußgängerin soll laut Polizei ungefähr 50 bis 60 Jahre alt sein und längere graue Haare haben. Sie trug einen grauen Mantel und eine Jeans. Hinweise bitte unter folgender Nummer: 059133 / 7591 100 (TT.com)