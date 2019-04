Ellmau – Ein 33-Jähriger führte am Montagnachmittag auf einer Baustelle in Ellmau Arbeiten an einer Schalung durch. Plötzlich stürzte der Slowake von einer Alu-Leiter. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am Unterschenkel zu.

Der Arbeiter wurde mit dem Baustellenkran aus der Grube geborgen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschraueber nach St. Johann geflogen und in das Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)