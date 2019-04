Paragleiter stürzte in Rohrberg in Baumkrone

Rohrberg – Glimpflich kam ein 67-jähriger Paragleiter am Mittwoch bei einem Unfall in Rohrberg davon. Der Mann aus dem Bezirk Schwaz war gegen 15.30 am Penken in Finkenberg gestartet. Nach rund einer Stunde Flugzeit geriet der Mann oberhalb der Königsbrunn-Alm in Rohrberg aus unbekannter Ursache in Turbulenzen – der Schirm klappte mehrmals ein.

Aufgrund der geringen Flughöhe konnte der 67-Jährige den Rettungsschirm nicht mehr auslösen. Er stürzte in den Wald und blieb in etwa 25 Metern Höhe in einer Baumkrone hängen. Nachdem er selbst den Notruf abgesetzt hatte, wurde der Mann von der Bergrettung Zell am Ziller unverletzt geborgen und mit dem Notarzthubschrauber ins Tal geflogen. (TT.com)