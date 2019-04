Nach dem Brand eines freistehenden Stadels in Arzl im Pitztal ermittelt die Polizei: Am Freitag gegen 19.30 Uhr brach in dem Gebäude aus bisher unbekannter Ursache plötzlich ein Feuer aus, dass sich in kürzester Zeit auf das gesamte Objekt ausbreitete.

Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die Erhebungen zur Brandursache sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (TT.com)