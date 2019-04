52-Jähriger rammte bei Überholmanöver in Zirl Traktor

Zirl – Am Samstag gegen 15.15 Uhr fuhr ein 26jähriger seinen Traktor auf der Völser Landesstraße in Zirl in Richtung Osten. Er blieb zum links abbiegen stehen um auf ein Betriebsgelände zu fahren. In diesem Moment Zeitpunkt überholte ein 52-Jähriger einige hinter dem Traktor stehen gebliebene Fahrzeuge und prallte trotz Vollbremsung gegen das linke Vorderrad des Traktors.

Der Pkw wurde über den linken Fahrbahnrand geschleudert und krachte gegen einen dort abgestellten Traktor-Anhänger. Der 52-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste in das Bezirkskrankenhaus Hall eingeliefert werden. Der Traktorlenker blieb bei dem Unfall unverletzt. (TT.com)