Lama, Auer und Roskelley: Tod bei Abstieg, Überstellung unklar

„Das Wellenreiten faszinierte mich schon länger, also habe ich mir vor fünf Jahren ein Brett geschnappt und bin raus aufs Meer. Selbstredend habe ich dabei einiges auf die Schnauze bekommen. Aber spannend wird's nur, wenn man die Komfortzone verlässt", sagte David Lama im vergangenen Herbst. Da war er gerade von einem Surftrip aus den Äußeren Hebriden (Schottland) zurückgekehrt. Wassertemperatur: 12 Grad Celsius. So war er, der David. Stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen.

Papa Rinzi ein nepalesischer Bergführer, Mama Claudia Innsbruckerin — die Natur war von Kindesbeinen an seine Welt. Und das Klettern. Nach zwei Jugend-WM-Titeln gewann er 2006 mit 16 Jahren als Erster einen Weltcupbewerb im Vorstieg und Bouldern in einer Saison. 2010 der Wechsel in die Berge, auf denen er ebenfalls lichte Höhen erklomm. Wie letztmals am 25. Oktober 2018, als er mit der Erstbesteigung des Lunag Ri (6985 m) in Nepal erneut Alpingeschichte schrieb. Lama hatte noch so viele Projekte im Kopf — es wollte nicht mehr sein. (m.i.)