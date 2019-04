Radler prallte gegen geparktes Auto: Verletzter bei Tour of the Alps

Kufstein – Mit leichten Verletzungen wurde ein Teilnehmer der Tour of the Alps am Montag in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Der 25 Jahre alte Deutsche war gegen 13.45 Uhr im Tross unterwegs, als er gegen ein am Straßenrand geparktes Auto stieß und gegen dessen Windschutzscheibe prallte. (TT.com)