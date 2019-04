Tödlicher Motorradunfall auf der Reschenstraße

Prutz – Das Leben eines 24-jährigen Deutschen kostete am Montag ein Motorradunfall auf der Reschenstraße. Der junge Biker war gegen 17 Uhr im Gemeindegebiet von Prutz in Richtung Landeck unterwegs. Er überholte ein Auto und wollte sich wieder einordnen. Die Lenkerin des vor ihm fahrenden Wagens musste jedoch plötzlich verkehrsbedingt stark abbremsen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wollte der 24-Jährige auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Dabei streifte er jedoch den am Auto montierten Fahrradträger, stürzte und schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo er von einem entgegenkommenden Pkw überrollt wurde.

Noch an der Unfallstelle erlag der Deutsche seinen schweren Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Bis 18.40 Uhr musste die B 180 komplett gesperrt werden.

Verletzte Bikerin in Wängle

Eine weitere – unbestimmtes Grades verletzte – Bikerin wurde am frühen Montagnachmittag in das Krankenhaus Reutte geflogen. Die 27 Jahre alte Deutsche überholte gegen 14 Uhr auf der Fernpassbundesstraße in Richtung Reutte ein Auto, welches in diesem Moment leicht nach links ausscherte. Durch den Zusammenstoß stürzte die junge Frau und kam nach rund 30 Metern zum Stillstand. (TT.com)