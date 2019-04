79-Jährige kam nahe Villach bei einem Alpinunfall ums Leben

Villach – Bei einem Alpinunfall ist am Montag eine 79-jährige Frau aus Villach ums Leben gekommen. Die Frau rutschte bei einer Wanderung in Warmbad Villach über eine Geländekante und stürzte in weiterer Folge über eine Felswand mehrere Meter in die Tiefe. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen.

Zeugen, die den Sturz beobachtet hatten, alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Trotz Erster Hilfe konnte der alarmierte Notarzt nur mehr den Tod feststellen. Die Leiche der Frau wurde von Mitgliedern der Bergrettung geborgen und der Bestattung übergeben.