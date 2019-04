Stromunfall in Imst: Arbeiter erlag seinen schweren Verletzungen

Imst – Nach einem Stromunfall ist ein 38-jähriger Mann am Dienstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 38-Jährige war am Nachmittag in Imst in eine Hochspannungsleitung geraten und hatte schwerste Verbrennungen erlitten.

Zu dem tragischen Vorfall kam es gegen 15.30 Uhr, als der Einheimische einen Teleskopstapler auf einen Lkw verlud. Vor dem Verladen begab er sich in die Arbeitsbühne des Staplers und fuhr diese ganz aus – warum ist unklar. Dabei geriet der Arbeiter in den Stromkreis einer 110 KV-Leitung, welche über dem Gelände gespannt ist.

Die Hochspannungsleitung musste abgeschaltet werden, erst danach konnte der Schwererletzte geborgen und in die Klinik gebracht werden. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge der Stadtfeuerwehr Imst sowie des Roten Kreuzes. (TT.com)