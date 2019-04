Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Wiesing

Wiesing – Bei einer fatalen Kollision auf der Achenseebundesstraße (B181) sind am späten Dienstagabend zwei Lenker verletzt worden. Ein Brite (59) war auf dem Weg in Richtung Achensee in Wiesing in einer Rechtskurve plötzlich auf die linke Fahrspur geraten. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines Tirolers (26) zusammen.

Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde im Schwazer Krankenhaus behandelt. Der 59-Jährige musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. (TT.com)