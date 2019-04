Mehrere Häuser nach Felssturz in Mayrhofen evakuiert

Mayrhofen – Ein Felssturz hat in der Nacht auf Dienstag in Mayrhofen an mehreren Gebäuden Schaden angerichtet. Die Felsblöcke lösten sich gegen 3 Uhr am Hollenzberg, etwa 200 Meter oberhalb des Ortsteils Schweinberg und durchschlugen zunächst ein Waldstück. Einige größere Felsbrocken schlugen direkt oberhalb einer Siedlung ein. Mehrere große Steine wurden draufhin über die Häuser geschleudert und durchschlugen teilweise die Dachabdeckungen der Gebäude. Zudem wurden die ostseitigen Fassaden der Häuser stark verschmutzt und zum Teil durchschlagen, berichtet die Polizei. Personen wurden nicht verletzt.

Die Begutachtung des Landesgeologen ergab, dass die Lage derzeit noch instabil ist und die Gefahr eines weiteren Felssturzes besteht. Die betroffenen Wohngebäude wurden daher evakuiert. Die Wildbach- und Lawinenverbauung Tirol wird am Mittwoch mit Absicherungsmaßnahmn beginnen, hieß es. Die voraussichtliche Dauer der Arbeiten ist derzeit noch nicht bekannt. Der Wanderweg in dem Gebiet wurde ebenfalls vorübergehend gesperrt. (TT.com)