Wildermieming – Kurioser Unfall am Dienstag in Wildermieming: Eine 23-jährige Frau fuhr am späten Vormittag auf der B189 Richtung Osten, als sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto rollte daraufhin über ein angrenzendes Felder und prallte frontal gegen einen hölzernen Ziegenunterstand.

Die Einheimische erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)