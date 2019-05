Lkw kollidierten auf Amraser See Straße in Innsbruck: Zeugen gesucht

Innsbruck – Ein Unfall zwischen zwei Lkw auf der Amraser See Straße, der sich am Freitag gegen 14 Uhr ereignet hat, beschäftigt derzeit die Verkehrsinspektion Wilten. Demnach war ein 60-jähriger Österreicher mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Osten unterwegs, als ein 29-jähriger Bulgare mit seinem Sattelzugfahrzeug und Sattelaufleger von der Dr. Ferdinand Kogler Straße kommend in die Auffahrt zur Amraser See Straße einbog. Der Bulgare wechselte dann laut Polizei auf den vom Österreicher benützen Fahrstreifen, wobei es zu einer Kollision kam. Bei dem Unfall wurde der 29-Jährige verletzt, der 60-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Auskunft zum genauen Unfallhergang geben können. Zweckdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Wilten unter Tel. 059133/7591 erbeten. (TT.com)